MICHAUD, Claudette



Le 24 décembre, à l'âge de 67 ans est décédée Claudette Michaud.Elle laisse dans le deuil sa mère Alice Chassé, son ex-époux Denis Dutil, ses enfants Steeve (Geneviève), Pierre (Isabelle) et Sylvain, ses petits-enfants Élianne, Édouard et Alizée, ses frères Laurien et Georges, ses soeurs Jocelyne et Fernande, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier tout spécialement le personnel et les bénévoles de la maison de soin palliatifs Source Bleue pour le support et les merveilleux soins apportés.Vos condoléances pourraient se traduire par un don à la fondation Source Bleue, un geste de générosité qui serait grandement apprécié.La Maison Darche450-463-1900