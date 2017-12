MILOT, Claire (née Cusson)



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 18 décembre 2017, à l'âge de 70 ans, est décédée Claire Cusson, épouse de André Milot.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie Josée (Bertrand Proulx), Jean-Philippe et Jean-Sébastien (Martine Charron); ses petites-filles Émy et Aryanne; son frère Richard (Ghyslaine Massé); ses soeurs Françoise (feu Robert Pariseau), Johanne (feu Gérald Benoit) et Sylvie (Yvon Moïse); ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1025, St-Laurent Ouest, Longueuil,le vendredi 29 décembre 2017, à compter de 14h, suivi de la célébration de sa vie à 19h, au salon.Des dons à l'Association Pulmonaire du Québec, seraient appréciés.