SINCLAIR CHAREST, Thérèse



Le 19 décembre 2017, à l’âge de 79 ans, est décédée Mme Thérèse Sinclair.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis, Renée et Nathalie ainsi que leurs conjoints, ses petits-enfants Geneviève, Alexandra, Mathieu, Antoine, Samuel, Donavan et Audrey, son conjoint Jean-Louis, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous recevra le mercredi 3 janvier 2018 dès 10h en l’église Saint-Hilaire, 260, Chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire. Les funérailles suivront à 11h.