MARTIN, Mignonne

(née Berthiaume)



À l’hôpital de Saint-Eustache, le 23 décembre 2017 est décédée Mme Mignonne Berthiaume épouse de feu Rosaire Martin.Elle laisse dans le deuil, sa sœur Marie-Blanche, sa fille Jacqueline (Denis Grenier), son fils Jean-Pierre (Danielle Perreault), ses sept petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 décembre dès 9h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 30 décembre à 11h en l’Église Cœur-Immaculé-de-Marie 7, boul. Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse.