LEGROS, Jacques



À Montréal, le vendredi 22 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 78 ans, Jacques Legros, époux de Lise Duchesne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Denis Brien) et Sylvain; ses petits-enfants Catherine, Amélie, Louis-Philippe et Jade; ses frères André et Claude Legros; ses beaux-frères Yvon et Jean Duchesne, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le jeudi 28 décembre 2017 de 19h à 21h.