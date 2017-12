TURCOT, Yvon



À Laval, le 24 décembre 2017, à l’âge de 87 ans est décédé M Yvon Turcot époux de Mme Luce Ena Bergeron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ghislaine (Marc) et Chantal (Raymond), ses petits-enfants Marijo (Simon) et Félix (Laurence), ses arrière-petits-enfants Jacob, Magalie et Rafaele, ses soeurs Pierrette et Suzanne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le vendredi 29 décembre 2017 dès 16h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 18h30 au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la société Parkinson seraient appréciés.