LAMONTAGNE, Fernand



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Fernand Lamontagne, survenu le 24 décembre 2017 à l’âge de 91 ans. Il était l’époux de madame Diane Jolicoeur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Louise), Eric (Nicole) et Yvan (Josée), ses petits-enfants Audrée, Mélissa, Jordan, Vincent, Sophie, Mia, Emma, Vickie, Nicolas et Yannick, sa soeur Pierrine, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780www.salondemers.comLe vendredi 29 décembre 2017 dès midi. Une liturgie suivra à 16h au salon.