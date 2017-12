9 endroits féériques où faire de la raquette cet hiver

Amateurs de raquette, certaines personnes ne vous comprennent pas, mais nous, oui.

Pour profiter de l'hiver, rien ne vaut une randonnée en pleine nature sur un beau sentier immaculé... surtout si on a de la neige jusqu'aux oreilles!

Voici quelques endroits particulièrement jolis et enneigés pour vos prochaines sorties en raquette aux quatre coins du Québec.

1. La vallée des Fantômes, au Saguenay

Il faut faire 45 minutes de minibus sur chenilles pour atteindre ce secteur en hauteur du parc national des Monts-Valin, au Saguenay. Le sentier fait 6,5 km aller-retour au milieu d'arbres couverts de neige (ce sont eux, les fantômes!) et il offre une vue unique sur le fjord. Pour les vrais mordus!

2. Le sentier des Caps, dans Charlevoix

Choisissez le Sentier des Caps de Charlevoix si vous voulez des vues inoubliables sur le fleuve Saint-Laurent. Vous trouverez plusieurs sentiers de raquette au départ de St-Tite-des-Caps ou de la station de ski Le Massif. Si vous êtes un raquetteur extrême, prenez une semaine de vacances et parcourez les 40,3 km du sentier de longue randonnée.

3. Le parc régional des Sept-Chutes, dans Lanaudière

Des sentiers de 2 à 6,7 km, une chute gelée et deux sommets de plus de 600 m vous attendent dans ce parc généralement bien enneigé, situé près de Saint-Zénon, à 2h de route de Montréal.

4. Le parc national du Mont-Mégantic, dans les Cantons-de-l’Est

Grimpez jusqu’à l’Observatoire du Mont-Mégantic ou sur les autres cimes du parc grâce à 30 km de sentiers de raquette. Envie de partir une journée complète, voire deux jours? Le nouveau sentier du Ruisseau de la Montagne relie les deux secteurs du parc sur 13,8 km.

5. La vallée Bras-du-Nord, près de Québec

À 1h de Québec, ce beau site de plein air vous offre une dizaine de sentiers de raquette, de différents niveaux, à travers des forêts d’érables, des montagnes et des caps. Vous longerez chutes et ruisseaux glacés et profiterez de multiples points de vue.

5. Le parc national du Mont-Tremblant, dans les Laurentides

Grand classique des Laurentides, ce parc propose pas moins de 48 km de sentiers aux amoureux de raquette. Vous aurez donc le choix! N'oubliez pas de vous prévoir un «après-raquette» dans l'un des villages de la région avant de rentrer chez vous.

6. Le parc régional du Massif du Sud, dans Chaudière-Appalaches

Ce territoire aux multiples sommets culmine 917 m d’altitude. On y trouve 8 sentiers de raquette le long de rivières, sur le mont Chocolat, à travers différentes forêts et même dans un territoire occupés par les orignaux!

7. Le parc national de la Jacques-Cartier, près de Québec

À 45 minutes de la capitale, au creux de la vallée glaciaire de la Jacques-Cartier, les paysages hivernaux sont mémorables. Pour les découvrir: 11 sentiers de raquette totalisant près de 80 km, avec relais chauffés.

9. La réserve faunique des Chic-Chocs, Gaspésie

Cette destination raquette promet neige, grands sommets et isolement pour une aventure hivernale pas comme les autres. Menant jusqu’au mont Hog’s Back ou au Champ de Mars, les sentiers sont conçus pour les randonneurs intermédiaires ou avancés.

Bonus: le parc du Mont-Royal, à Montréal

Après une bonne bordée de neige, rien ne nous empêche de chausser nos raquettes et d’aller faire un tour sur le mont Royal, même si la neige est vite «tapée»! Des randonnées guidées de soirée sont même offertes les vendredis et samedis par les Amis de la montagne.