PELLERIN, Jean



À Montréal, le 22 décembre 2017, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean Pellerin, courtier en valeurs mobilières originaire de Joliette.Il laisse dans le deuil sa conjointe Monique St-Jean, leurs enfants Rachel (Julien Arnaud) et Philippe, ses enfants d'une première union: Olivier, Nicolas (Jessa Mae Sartorio) et Camille. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, la famille St-Jean ainsi que parents, collègues et amis.La famille est reconnaissante des bons soins qu'il a reçus des différentes équipes de l'Hôpital du Sacré-Cour de Montréal et de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Notre-Dame de la Merci.La famille recevra vos témoignages de sympathie le mercredi 27 décembre, de 18h à 21h, ainsi que le jeudi 28 décembre, de 10h à 12h, au:Une réunion de prière sera tenue le 28 décembre à 12h dans la chapelle du Centre funéraire.Au lieu de fleurs, un don à l'organisme de bienfaisance Moisson Montréal (www.moissonmontreal.org) est suggéré.