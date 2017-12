RODRIGUE THERRIEN

Jeannette



C’est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Jeannette Rodrigue Therrien à l’hôpital Charles Lemoyne de Longueuil le 21 décembre 2017.Elle était la fille de feu Eugène Rodrigue et feu Rose-Anna Charrette, l'épouse de feu Roland Therrien et ensuite la compagne de feu Guy Vanier. Elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyne Therrien (feu Robert Donaldson) et son frère Claude Rodrigue (Monique Marcotte), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Grâce au pur et merveilleux amour que nous éprouvons pour Jeannette elle vivra toujours dans nos cœurs et sera très présente dans nos souvenirs. Elle va rejoindre ceux et celles qu’elle a aimés.La famille recevra les condoléances vendredi le 29 décembre 2017 de 11h à 16h, une liturgie de la Parole sera célébrée vers 16h à la:LAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISEVERDUN, QC H4G 2M4.Un goûter sera servie après la cérémonie.