LE BEL, Denis



Le 23 décembre 2017, Denis Le Bel, 58 ans, conjoint de Suzanne Roux et père de Laurent (Florence Viau), est décédé à Sainte-Sophie, à la maison, entouré des siens; après une courageuse bataille contre la SLA (maladie de Lou Gehrig).Denis Le Bel laisse derrière lui de nombreuses oeuvres d’art dans les collections publiques et privées au Québec et au Canada. Généreux pédagogue, il a enseigné pendant plus de 25 ans au collégial, dont les 12 dernières à l’option arts visuels du cégep du Vieux-Montréal. Il a aussi contribué à l’amélioration des programmes d’enseignement et initié de nombreux projets de développement et de diffusion des arts.Il laisse dans le deuil une fratrie de 6 soeurs et 1 frère: Danielle, Jean-Yves, Monique, Diane, Judith, Annie et Manon et leurs conjoint-es; de même que sa belle-famille, Augustin et Jeannette Roux, Denis, Louise et Jean ainsi que leurs conjoint-es.Il est suggéré de faire un don à la Société de la SLA-QuébecIl sera exposé à la:400 PLACE DU CURÉ-LABELLESAINT-JÉRÔMEwww.maisontrudel.comle jeudi 28 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que vendredi le 29 décembre de 10h à 12h.