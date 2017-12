À la recherche de buts

Cam Ward a bloqué 23 des 24 tirs du CH pour signer un cinquième gain d’affilée. Si Ward a réalisé quelques beaux arrêts, le CH lui a également facilité la vie. Brendan Gallagher a hâte au dégel offensif des siens.

« C’est aussi simple que ça, il faut trouver une façon de marquer des buts. Oui, on veut tous le faire, mais on n’y arrive pas. On a l’impression de se répéter, mais on a bien hâte que ça débloque. »

– Brendan Gallagher

Max Pacioretty n’a pas marqué pour un 10e match d’affilée. Le capitaine ne cache pas sa frustration.

« Oui, il y a une frustration avec l’absence d’attaque. Nous restons trop sur nos talons. Nous voulons bien jouer défensivement puisque c’est la force de notre système. Mais mentalement, nous devons être plus forts et appliquer une meilleure pression. Nous pourrions apprendre des Hurricanes. Ils travaillaient en unité de cinq pour générer une bonne pression. »

– Max Pacioretty

Pour une première fois dans la LNH, Charles Hudon a joué au centre. Il a remplacé Byron Froese au centre du 4e trio en compagnie de Nicolas Deslauriers et de Daniel Carr.

« J’ai adoré l’expérience. J’avais joué à cette position dans la LHJMQ et un peu à ma première année dans la Ligue américaine à Hamilton, mais c’est différent dans la LNH. Je ne m’attendais pas à jouer au centre en me réveillant ce matin.Mais l’équipe sait que je peux jouer à toutes les positions. »

– Charles Hudon