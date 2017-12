DESROCHERS, Nicole



Le 23 décembre 2017, à l'âge de 71 ans, est décédée Nicole Desrochers, épouse de Ernest Bertrand.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Jeannine, ses enfants Michel (Chantal), Daniel (Roxanne), David (Karol) et Marc, ses petits-enfants Catherine, Alexandre, Marjolaine, Sophie, Frédérique, Laurélie, Louvic, Cédrick et Sarah ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 décembre de 13h à 17h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 17h au salon.