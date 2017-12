PALARDY, Maurice



À Varennes, le 24 décembre 2017, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Maurice Palardy, conjoint de Claire Palardy (née Claire Larose).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Josée), Marie-Claude (Bruno), ses petits-enfants Judith (Éric), Roxanne (Alexi), Marie-Philippe, ses arrière-petites-filles Cloé et Lily, son frère Roger et sa soeur Lise (Denis), sa filleule Martine et ses neveux, sa belle- famille, Onil (Jocelyne et Cynthia), Andrée ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 décembre 2017 de midi à 14h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier les nombreux aidants qui ont permis à Maurice de terminer paisiblement et dans la dignité ses derniers moments, notamment Huguette Brodeur, son ange gardien ainsi que la famille et amis qui les ont tant supportés.