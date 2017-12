L'ESPÉRANCE, Josée



À son domicile de Ste-Anne- De-Sorel le 24 décembre 2017 est décédé(e) à l’âge de 50 ans Mme Josée L'Espérance conjointe de Sherri Keller.Elle laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses beaux-enfants: Jairus et Keida Keller, ses parents: Jeanne Casaubon et Yvon L'Espérance, ses beaux-parents: MaryAnn et Larry Keller, son frère: Michel (Chantal Perreault) et ses nièces Catherine et Sophie, ses belles-soeurs de la famille Keller: Lori (Dwane Arnott) et Tara (Abel Ng), et ses neveux Logan, Dayton et Tanner; ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)sJour(s) d'accueil le mercredi 3 janvier 2018 de 19h à 21h et le jour des funérailles à compter de 11h. Les funérailles auront lieu, le jeudi 4 janvier 2018 à 14h en l'église St-Pierre de Sorel suivi de l'inhumation à domicileS. JACQUES & FILS INC.Tél: (450) 743-5566La famille remercie le personnel dues soins palliatifs à domicile et tout particulièrement Céline Dansereau, Chantal Cayer et le Dr Marie-ève Bergeron pour leur dévouement et les bons soins prodigués.