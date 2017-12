Audi songe à tuer la R8

Après 10 ans à faire rêver les amateurs de performance, l'Audi R8 pourrait finalement tirer sa révérence.

Selon Automobile Magazine, le constructeur allemand Audi envisagerait mettre un terme à la production de la R8 dès 2020, lorsqu’arrivera la nouvelle génération de la Lamborghini Huracán.

Audi R8 V10 2017 Audi

Rappelons qu’Audi et Lamborghini appartiennent toutes deux au Groupe Volkswagen et que la R8 et la Huracán partagent actuellement la même plateforme et le même moteur à 10 cylindres de 610 chevaux.

Cette volonté de laisser tomber la R8 signerait aussi l’arrêt de mort du projet de la R8 e-tron, cette version électrique qui n’aura finalement jamais atteint le stade de production.

Toujours selon Automobile Magazine, Audi aurait toutefois l’ambition de développer un autre modèle sport à propulsion électrique. Les détails demeurent toutefois nébuleux...

Pour 2018, la R8 est disponible à partir de 185 000$ en version coupé et à 198 100$ dans sa mouture décapotable. Une édition spéciale à roues motrices arrière est aussi vendue à partir de 163 000$. Avec seulement 999 exemplaires disponibles pour le monde entier, on vous souhaite toutefois bonne chance pour mettre la main dessus!