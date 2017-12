NANTEL, Pierre



À St-Eustache, le 23 décembre 2017, à l’âge de 81 ans est décédé M. Pierre Nantel.Il laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Frank) et Édith (Sylvain), ses petits-enfants: Cédrick, Marylin, Myriam et Jean-Sébastien, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, la mère de ses filles Mireille Bélisle ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 décembre de 14 à 17h et de 19 à 21h et le samedi dès 9h30 au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 30 décembre à 11h en l’église Ste-Thérèse d’Avila et de là au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation SERCAN.