TOURIGNY, Martin



À Boucherville, le 20 décembre 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Martin Tourigny, époux de Françoise Tourigny (née Provost).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Catherine, Martine, Isabelle et feu Jocelyn, ses petits-enfants; Camille, Emmanuelle, Gabriel, Émile, Maxim et Marilou, son arrière-petit-fils Théo, sa soeur feu France, ses frères; Simon et feu Mario, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 janvier 2018 de 10h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du 8e sud des soins palliatifs de l'hôpital Pierre-Boucher ainsi que le personnel de la Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.