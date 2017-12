RENÉ, Raymond



À Montréal, le 23 décembre 2017, à l’âge de 73 ans, est décédé Raymond René.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François et Lynda (Sylvain), ses petits-enfants Monica, Francis et Sophia, son ex-épouse Carmen, ses soeurs Céline et Micheline (Maurice), son frère Germain, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille vous recevra le samedi 30 décembre 2017 de 10h à 19h au complexe funéraire Yves Légaré d'Anjou, 6130 Boulevard Louis-H, La Fontaine, Anjou, QC H1M 1S8.Une célébration aura lieu ce même jour à 15h en salon du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Louis-H Lafontaine serait apprécié en sa mémoire.