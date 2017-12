VILLENEUVE, Jacques



De La Plaine, le 21 décembre 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jacques Villeneuve, époux de Mme Pauline Benoit.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Alain (Stéphane Vallée), Richard, Marie-France (Alain Cossette) et Chantale, ses petits-enfants Amarylis et Sharlye (Alexandre Paradis), ses soeurs, Gertrude (Rolland Sirois) et Mariette (Jean-Paul Chaumont), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis le jeudi 28 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 29 décembre de 9h à 10h30 à la:STE-ANNE-DES-PLAINESLes funérailles seront célébrées le vendredi 29 décembre à 11hen la Paroisse St-Joachim de La Plaine.