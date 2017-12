VIENS, Aline née Gilbert



À Lachine, le 25 décembre 2017 est décédée Aline Gilbert épouse de feu Roger Viens à l'âge de 94 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Lise, Nicole et Manon (Michel), ses petits-enfants Martin, Benoit, Maxime et Charles, ses arrière-petits-enfants Lausanne et Hugo, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 29 décembre à compter de 10h suivi de la cérémonie en chapelle à 13h à la:2125 NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca