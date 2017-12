Crimes contre des aînés : « vous devez développer des réflexes de défense »

Alors que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver un homme soupçonné d’endormir des femmes âgées ou vulnérables avant de les cambrioler, l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) appelle à la vigilance de tous.

En entrevue sur les ondes de LCN, sa présidente s’est indignée de cette série de crimes commis dans les secteurs de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies et Dorval.

« Le temps des Fêtes est un temps propice pour les gens qui sont seuls, vulnérables. Ils n’ont personne et, à ce moment-là, ils deviennent un peu plus confiants parce qu’ils ont besoin d’amour, d’attachement et ils ont besoin qu’on s’occupe d’eux. Il y a des gens qui pensent à ça et qui font leur petit numéro pour essayer d’abuser des gens qui veulent avoir de l’attention. Je trouve ça inacceptable », affirme Judith Gagnon, dénonçant une « arnaque pour abuser financièrement, moralement et physiquement des aînés vulnérables ».

Conseils

La présidente de l’AQDR recommande donc aux aînés de redoubler de vigilance et de se méfier des gens qui voudraient entrer chez eux.

« Vous devez développer des réflexes de défense. Il ne faut surtout pas que vous fassiez confiance à des gens que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas laisser entrer dans votre domicile des gens que vous ne connaissez pas. C’est dangereux! »

Quant aux proches, Judith Gagnon leur demande de rester attentifs non seulement à ce qui se passe, mais aussi au discours des personnes vulnérables.

« Attention de bien les entourer et de vous organiser pour ne pas que la personne reste seule trop longtemps. Essayez de la faire parler. [...] Créez un réseau autour de cette personne-là. »

Le SPVM recherche, dans cette affaire, un homme d’environ 45-50 ans, de grandeur moyenne et de stature mince. Le suspect, qui a la peau blanche et un teint basané, s’exprime en anglais et en français avec un accent.