LAJOIE, Gérard



À Marieville, le jeudi 21 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 87 ans, Gérard Lajoie, époux de feu Hélène Lajoie (Stevenson) et originaire de Rivière des Prairies.Il laisse dans le deuil ses fils Michel (Ginette) et Serge (Nathalie), ses petits-enfants Sébastien, Hugo, Roxane et Emy, son arrière-petit-fils à venir ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le mardi 2 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le mercredi 3 janvier de 9h à 11h.Les funérailles seront célébrées le mercredi 3 janvier à 11h en la chapelle du complexe.