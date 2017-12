Dans la sacoche de... Julie Ringuette

Julie Ringuette a tout un hiver ! Dès janvier, nous la verrons dans la nouvelle émission à sketches de Radio-Canada, Les magnifiques, puis à l’animation de la quotidienne Danser pour Gagner à V. D’ici là, elle est de la distribution de Revue et corrigée 2017 au Théâtre du Rideau Vert. Entre les sept représentations hebdomadaires, la belle nous jase beauté !

Avec le temps froid et les multiples couches de maquillage que ta peau supporte pour Revue et corrigée, quel est ton truc pour en prendre soin ?

« Pour le spectacle, je dois porter des faux cils. Colle et décolle lesdits faux cils : l’année dernière, j’avais les yeux gros comme des balles de tennis. Cette année, je m’en suis fait poser pour toute la durée des représentations avec une colle hypo allergène. Pour la peau : mes lingettes démaquillantes me sauvent la vie. »

Tu effectues toi-même tes transformations pendant le spectacle. Aurais-tu un talent caché pour manier les pinceaux­­­ ?

« À l’école de théâtre, j’ai eu des cours de maquillage d’effets spéciaux, alors j’ai une certaine technique. C’est vraiment une passion pour moi. Ma préparation avant le spectacle, c’est mon petit moment. Je me mets de la musique et je prends mon temps. »

En devenant une référence pour les jeunes avec CODE F., oses-tu plus en matière de look ou fais-tu plus attention ?

« J’ai toujours été une fille très game. J’aime essayer de nouvelles choses côté mode et maquillage, et je n’appartiens pas qu’à un seul style. C’est important de rester authentique et je suis certaine que les jeunes peuvent se reconnaître là-dedans. »

As-tu une résolution beauté pour 2018 ?

« Faire plus attention à mes cheveux ! Cette année, pour un rôle que j’ai eu dans le film La Bolduc, on m’a demandé de me teindre en brune. Dans la même semaine, je tournais dans une série où je devais être blonde. Je suis passée de blonde à brune à blonde. J’en paie le prix. J’ai commencé à utiliser certains produits et pour 2018, je veux leur redonner leur santé. »

La sacoche Photo courtoisie

Les crèmes pour le visage de Karine Joncas : « Je possède la crème hydra-Défense­­­ +C pour usage quotidien et le concentré dermo-intensif pour atténuer les poches sous les yeux et les cernes prononcés. » Photo courtoisie

Les lingettes démaquillantes URIAGE : « Elles sont faites d’eau micellaire et font des miracles sur une peau fragilisée. » Photo courtoisie

Le nettoyant pour le visage Skin Ceuticals : « Il m’a été fortement suggéré par mon esthéticienne de chez Clinique Skins qui trouvait que j’avais le cou et la peau du visage complètement déshydratés ! » Photo courtoisie Photo courtoisie L’eye-liner bleu 24 heures de Rimmel, le mascara bleu de la collection Katy Perry chez Covergirl et le gloss de Jouviance qui repulpe les lèvres : « Un look coloré pour des Fêtes flyées ! » Photo courtoisie

Le correcteur ciblé soin local antitaches des produits Yonka Paris : « Il est parfait pour les petites marques que les boutons peuvent laisser sur la peau. » Photo courtoisie Photo courtoisie Le sérum thérapiste de Kérastase et la phytokératine de Phyto Paris : « Ces produits ont complètement ressuscité mes cheveux ! » Photo courtoisie

Le parfum Daisy Dream de Marc Jacobs : « C’est mon parfum préféré. Il traîne dans mon sac à main, ma loge, ma table de chevet, parce que oui, je me parfume même au coucher ! »

Photo courtoisie

L’eye-liner noir, le liquidlast liner de MAC et le mascara Grandiôse de Lancôme : « Je ne sors jamais sans un trait d’eye-liner et un peu de mascara. »

Photo courtoisie

Les rouges à lèvres longue tenue de Rimmel London et de Cover Girl : « Je possède presque toutes les couleurs ! »