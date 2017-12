De gagnant de près de 9 M$ au poker à père de deux enfants

« Je passe maintenant beaucoup plus de temps à la maison, et j’aime ça. Depuis le fameux tournoi de Las Vegas, j’ai parcouru une partie de la planète. Mais là, je suis content de rentrer à la maison, de retrouver mon monde, mes amis, ma famille ; ça m’a manqué. »

La vie de Jonathan Duhamel a pris une tournure spectaculaire en 2010 lorsqu’il a remporté le plus gros tournoi de poker de l’année à Las Vegas, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale et un gros lot de 8 944 138 $ !

« Partout où je vais, les gens m’en parlent encore ; tout se passe bien : les gens sont contents pour moi, et ils sont fiers qu’un Québécois ait décroché le titre. »

Il ajoutera : « Je crois être resté le même gars. J’ai gardé la même gang de chums de poker et de hockey. »

Ses participations à des tournois lui auraient rapporté jusqu’à maintenant 17,7 M$ selon des sites spécialisés de poker. Se sent-il pour autant indépendant de fortune ? « Ça veut dire quoi ? Non, je n’ai pas de jet privé », badine le jeune de 30 ans qui a investi dans un condo dans la Tour des Canadiens, à Montréal. Il l’a mis en location, car il habite toujours Boucherville.

Sa performance de 2010 à Las Vegas lui a valu une juteuse commandite de PokerStars lui permettant durant cinq ans de parcourir la planète, histoire de se faire prendre en photos avec des fans et de participer à des tournois, de Paris à l’Australie, en passant par Cannes, la Chine et la Russie.

Jonathan Duhamel n’a remporté aucun tournoi majeur à l’étranger depuis deux ans. « C’est normal, je n’ai pas joué », explique-t-il en racontant qu’il est devenu père pour la première fois il y a moins de deux ans avec la naissance de la petite Éliane. Et voilà qu’il y a à peine quelques semaines suivait un petit frère, Zachary.

Le joueur professionnel de poker est visiblement comblé. « Je ne pensais pas découvrir un jour une passion plus forte que le poker. Ces enfants-là, c’est le bonheur total, et c’est sûr que je vais prendre le temps de les voir grandir, et d’être là pour les accompagner », dit Duhamel qui a remporté deux tournois cette année au Playground Poker Club à Montréal.