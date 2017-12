De l’attaque qui vient de partout

BUFFALO | Avant de commencer le tournoi, l’entraîneur Dominique Ducharme avait mentionné que la profondeur en attaque était une force cette année, surtout en l’absence d’un gros nom. Mardi, les quatre buts canadiens sont provenus de trois trios différents.

La combinaison formée par Taylor Raddysh (1-1-2), Boris Katchouk (1-1-2) et Robert Thomas (0-1-1) a été la meilleure sur le plan statistique, mais le trio de Sam Steel et celui de Michael McLeod ont également fourni un but chacun à la sélection nationale.

«On a quatre solides trios qui peuvent produire offensivement. Je pense que nous aurions pu marquer plus de buts ce soir», a mentionné le défenseur Victor Mete, élu joueur du match pour la formation canadienne mardi soir.

Pour lui, la vitesse d’ÉCJ sera sa marque de commerce tout au long du tournoi.

«À l’arrière, nous sommes tous très rapides et nos attaquants le sont aussi. Si on peut utiliser cette vitesse pour fatiguer nos adversaires, ce sera un avantage pour nous tout au long du tournoi.»

Foote sauve la mise

Défensivement, même si le gardien canadien Carter Hart a bloqué 29 des 31 tirs dirigés vers lui par la formation finlandaise mardi soir, ce n’est pas à lui que revient l’arrêt du match !

En fin de rencontre et avec un pointage de 4 à 2 pour le Canada, le défenseur Cal Foote a littéralement sauvé un but. Lors d’une mêlée devant le but canadien, la rondelle s’est retrouvée derrière Carter Hart et semblait se diriger tout droit vers le fond du filet lorsque Foote s’est jeté de tout son long pour repousser la rondelle avec sa main avant qu’elle ne franchisse totalement la ligne du but.

«Carter m’a remercié après coup, mais c’était plutôt à moi de le remercier parce qu’il a fait pas mal plus d’arrêts que moi ce soir », a mentionné le défenseur.

«C’était assez fou je ne savais pas où était la rondelle jusqu’à ce que je vois la reprise sur le tableau indicateur, a ajouté le gardien. Je croyais au début qu’ils avaient marqué et soudain j’ai vu que le jeu continuait !»