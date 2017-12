L’existence de Dieu demeure une question troublante pour plusieurs. Sans vouloir faire de prosélytisme, une brève réflexion peut contribuer à apaiser les esprits préoccupés. Dieu a créé l’univers. Il a ensuite créé les humains. Il était libre de ses actes, ne subissait aucune pression et n’avait de comptes à rendre à personne.

Il a fait ce qu’il a voulu, sachant par ailleurs, qu’en accordant à l’être humain le « libre choix » de ses actes, les conséquences que ça aurait. Pourquoi ne pas avoir créé un monde parfait où chacun aurait été totalement heureux? Un monde exempt de guerres, de maladies, d’infirmités et de criminalité? POURQUOI?

Il a donc choisi en toute liberté et en parfaite connaissance de cause, de créer un monde tel que nous le connaissons. Partout et en tout temps se déroulent des guerres atroces, des massacres et des génocides commis par des enfants de Dieu envers d’autres enfants de Dieu. L’inquisition, l’esclavage, les camps de concentration, les chambres à gaz, les fours crématoires ont existé et existent encore peut-être quelque part.

Chaque jour, des dizaines de milliers d’humains assassinent leurs semblables. Chaque jour des milliers de femmes sont violées. Chaque jour des milliers d’enfants meurent de faim quelque part dans le monde. La drogue, les cancers, les famines, le terrorisme, la torture et le racisme empoisonnent la vie de nombreux citoyens. Et très souvent en plus, les pires crimes sont commis au nom d’une religion, au nom de Dieu.

Et on ose ajouter que ce Dieu si bon et si miséricordieux a créé l’enfer pour punir les pécheurs, comme Caën, le troisième humain créé sur terre qui a tué son frère Abel? Ça partait bien vous avouerez.

Et ce serait ce Dieu infiniment bon et infiniment aimable, qui savait que tout cela se produirait, qui aurait créé, qui aurait voulu ce monde tel qu’il est? Et bien selon moi, il aurait mieux fait de ne rien faire. Et encore aujourd’hui, il ne fait rien pour que ça change. Il regarde tout ça et il est satisfait comme ça. Comment peut-on adhérer à l’idée d’un tel Dieu? D’un tel monstre? Alors que si on convient que ça n’a pas de sens, qu’un Dieu pareil n’existe pas. Ne trouvez-vous pas que non seulement ça explique tout, mais que ça devient du coup très apaisant?

R Le G

Votre façon de raisonner pour en arriver à la conclusion que Dieu n’existe pas, à l’égal de celle des croyants qui affirment exactement le contraire hors de tout doute, ne font que me conforter dans mon agnosticisme. Dans le cas des croyants parce que je n’ai pas la foi, indispensable au fait de croire. Dans votre cas, parce que pour paraphraser le grand Hubert Reeves qui dit qu’advenant le fait que Dieu existe « ... l’univers étant fait d’une once d’ordre et de deux tonnes de désordre », il apparaît normal qu’il ait créé un monde où le bien et le mal coexistent.