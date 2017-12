CORRIVEAU BEAUSOLEIL

Odette



À l’Institut de Cardiologie de Montréal, le 19 décembre 2017, est décédée à l’âge de 88 ans, Mme Odette Beausoleil, épouse de Louis-Joseph Corriveau, demeurant à Joliette et autrefois de St-Gabriel. Elle est allée rejoindre sa fille Lucie.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses autres enfants: Louise, Marthe, Agathe (Gabriel), Edith (Marc), Philippe (Joanne). Elle laisse également dans le deuil sa soeur Fabienne, ses frères Jean-Yves et Jacques, ses belles-soeurs Madeleine et Julienne, ses petits-enfants, ses neveux et nièces, nombreux autres parents et amis.Mme Beausoleil repose au69 RUE BEAUSOLEILST-GABRIELHeures d’accueil: le jeudi 28 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles auront lieu le vendredi 29 décembre à 14h en la chapelle de l’église de St-Gabriel. L’inhumation aura lieu au cimetière de St-Gabriel. Le jour des funérailles le salon sera ouvert à compter de 10h.Des dons à la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière ou pour la fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.