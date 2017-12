BEAUBIEN, Joyce (née McInnis)



C'est avec tristesse que la famille Beaubien vous annonce le décès de Mme Joyce (McInnis) Beaubien, le 21 décembre 2017.Elle laisse dans le deuil son époux des 62 dernières années Jacques (Jack) Beaubien, leurs enfants Marc (Kim), Jacqueline, Joanne (Tim), leurs petits-enfants Valerie, Alex, Marc-Olivier Beaubien, Bradley Beaubien-Fyffe, Adam et Genevieve Bogdanowicz, ainsi que leurs arrière-petits-enfants Alexandra et Darren Shield.Les visites auront lieu le vendredi 29 décembre 2017 de 16h à 17h, suivies par le service funéraire et une réception au:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC H9S 3X6En lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés