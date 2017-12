Edmonton, tendance touristique pour 2018, prédit Airbnb

EDMONTON | La capitale de l'Alberta pourrait recevoir de nombreux touristes au cours de l'année à venir, si l'on se fie aux utilisateurs de l'application Airbnb.

Selon la plateforme permettant de se trouver de l'hébergement de courte durée, Edmonton arrive au troisième rang mondial des destinations les plus tendance de 2018, avec une hausse du nombre de réservation de 284 % par rapport à 2017.

Seuls Bournemouth, une station balnéaire du sud du Royaume-Uni (+ 353 %), et Gangneung, en Corée du Sud, devancent Edmonton au classement. Dans le cas de Gangneung, la ville connaît une hausse des réservations de 2175 % en raison de la tenue prochaine des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Les épreuves sur glace, incluant le hockey, le patinage de vitesse, le patinage artistique et le curling, seront disputées dans cette ville voisine de la ville hôte des Jeux.

Fernie, en Colombie-Britannique, est la seule autre ville canadienne à avoir percé le top 20 des destinations tendance de 2018 avec une hausse de 179 % du nombre de réservations. La ville de Kelowna, pour sa part, affiche une hausse de 170 %.

«En Amérique du Nord, les destinations à proximité des Rocheuses canadiennes attirent de plus en plus de visiteurs», a expliqué Airbnb en soulignant que les touristes sont attirés par les activités extérieures offertes dans cette région.

Si les villes de l'Ouest canadien font bonne figure parmi les destinations tendance, elles sont toutefois loin de se retrouver en tête du classement des destinations les plus populaires. Ce palmarès, dont le Canada est exclu, demeure dominé par de grandes villes touristiques, incluant Tokyo, Paris, Osaka, New York et Londres.