Eli Manning veut demeurer chez les Giants

Le quart-arrière des Giants de New York Eli Manning a exprimé le souhait de jouer à nouveau avec cette équipe en 2018 malgré son âge et la mauvaise performance du club cette année.

Double vainqueur du Super Bowl, le vétéran de 36 ans a connu une campagne mouvementée, notamment en raison de la fiche pitoyable de 2-13 des siens. De plus, il a vu sa séquence de 210 départs prendre fin lorsqu’il a été confiné aux lignes de côté par l’entraîneur-chef Ben McAdoo durant un match contre les Raiders d’Oakland; peu après, McAdoo a été congédié, tout comme le directeur général Jerry Reese.

Néanmoins, le pivot ne veut pas se retirer et veut rebondir l’an prochain.

« C’est ce que j’aime faire. J’adore jouer au football, j’aime être un quart-arrière et je veux continuer de le faire pour les Giants. C’est la seule organisation pour laquelle j’ai voulu jouer et je ne souhaite pas que ça change, a-t-il affirmé à la chaîne radiophonique WFAN. Je sais bien que cette saison fut mauvaise et qu’il y a de nouvelles personnes en poste. Si elles veulent du nouveau, bien, nous traverserons alors le chemin rendu là. »

« C'est peut-être difficile à croire, mais je ne crois pas que les Giants sont si loin de l’objectif, a-t-il ajouté à propos des chances de la formation new-yorkaise de tout rafler ultérieurement. On avait gagné 11 matchs l’année passée et on a affronté plusieurs bonnes équipes cette fois, sans oublier qu’on a perdu des gars à cause des blessures. »

Manning a complété 342 de ses 543 passes pour des gains de 3336 verges, 18 touchés et 12 interceptions en 2017.