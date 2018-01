CÔTÉ, Lucie



Le 19 décembre 2017, à l’âge de 57 ans, est décédée Madame Lucie Côté.Elle laisse dans le deuil sa mère Cécile Vincent, sa soeur Jocelyne, son frère François (Josée), ses nièces et neveux, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 janvier 2018 de 16h à 20h, ainsi que le samedi le 6 janvier de 10h à 12h suivi des funérailles dans la chapelle du même complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour le soutien et les bons soins prodigués.