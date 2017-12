La fin de la Chevrolet Volt serait prévue pour 2022

La rumeur court depuis quelques mois déjà. À cet effet, en septembre dernier, on vous avait rapporté les propos de Bob Lutz, ancien haut dirigeant de General Motors, qui avançait l’idée que Chevrolet allait abandonner la Volt. Il se justifiait en mentionnant qu’à l’heure actuelle, plus personne ne veut de berline de cette taille. Ce sont davantage les véhicules utilitaires sport qui ont la cote auprès des consommateurs.

Et bien, il n’était pas dans le champ gauche, ce monsieur. En effet, les rumeurs s’intensifient quant à la disparition du modèle. Sur le site GM Authority, on avance même l’idée selon laquelle la Volt accrocherait ses patins dès 2022.

Chevrolet Volt 2017

Rassurez-vous, si l’environnement vous tient à cœur, la stratégie de General Motors n’est pas de retirer la Volt dans le but d’intégrer de plus grosses cylindrées. En effet, le constructeur américain entend cesser la production de ce modèle afin de libérer sa chaîne d’assemblage Detroit-Hamtramck et de se concentrer sur la production de véhicules entièrement électriques.

Rappelons que d’ici 2023, General Motors prévoit introduire 20 nouveaux véhicules électriques. GM a des croûtes à manger, car en ce moment, son catalogue ne compte qu’un seul véhicule entièrement électrique : la Bolt. Elle propose une autonomie de 383 kilomètres, comparativement à la Volt qui en offre 85 en mode tout électrique. Cette dernière peut toutefois compter sur un moteur d’appoint à essence de 1,5 L pour les plus grands trajets.

