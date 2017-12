La Floride dans l’assiette

La cuisine floridienne, c’est bien plus que des tartes à la lime des Keys et des oranges ! Avec plus de 3000 km de côtes, un héritage Vieux-Sud et une population multiethnique, l’État a de quoi étonner nos papilles. À preuve, ces trois classiques culinaires qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Photo courtoisie, Bill Serne

Photo courtoisie, Bill Serne

1. Délices latinos

Photo courtoisie, Greater Miami Convention & Visitors Bureau

Chicharón, arroz con pollo, picadillo: la cuisine latino-américaine se déguste à tous les coins de rue en Floride, ou presque. Le plat le plus connu est sans nul doute le sandwich cubain, cuisiné au pays de l’orange depuis l’arrivée des Cubains au XIXe siècle. On retrouve les pains croustillants garnis de jambon fumé, de rôti de porc mariné à l’ail, de cornichons et de gruyère dans le secteur de Little Havana à Miami. Mais on préfère la variante de Tampa qui ajoute du salami à la recette d’origine. À savourer dans la cour intérieure décorée de mosaïques multicolores du Columbia, l’institution centenaire du quartier historique de la ville.

Photo courtoisie, Lara Cerri

Photo courtoisie, Lara Cerri

► 2117 East 7th Avenue, Tampa, FL 33605 | columbiarestaurant.com

2. Camp de pêche

Photo courtoisie, Visit Florida

Photo courtoisie, Visit Florida

Surnommée « petit homard », la crevette à rostre court (rock shrimp) a une chair au goût légèrement sucré. Vapeur, frit ou poêlé, ce crustacé de l’Atlantique est à son meilleur rehaussé d’un trait de citron ou accompagné d’une tomate ancestrale. Dans les environs de Cape Canaveral, le camp de pêche JB’s Fish Camp le prépare à merveille. L’adresse est surtout fréquentée par les résidents du coin et propose des plats à prix d’ami. Superbes couchers de soleil inclus !

► 859 Pompano Ave, New Smyrna Beach, FL 32169 | jbsfishcamp.com

3. Authentique BBQ

Photo courtoisie, Tom Jenkin’s BBQ

Avec une façade couleur « sauce brune », le restaurant Tom Jenkin’s de Fort Lauderdale ne paie pas de mine. Mais quand on aperçoit un fumoir et un BBQ à cuisson lente à l’arrière d’un resto en Floride, on s’arrête! Chez Jenkin’s, les amateurs du grill dégusteront de tendres côtes de porc et briskets de bœuf, mais aussi du poisson-chat et du chou braisé.

► 1236 S. Federal Hwy, Fort Lauderdale, FL 33316 | tomjenkinsbbq.net

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.