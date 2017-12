La justice plus sévère envers les chauffards ivres

Depuis 10 ans, les juges du Québec sont de plus en plus sévères envers les criminels qui circulent en état d’ébriété sur les routes.

Au début des années 2000, plusieurs juges décernaient des peines qui oscillaient entre deux et cinq ans de pénitencier pour une infraction ayant causé la mort. Les chauffards sont maintenant envoyés derrière les barreaux pour une durée plus longue, avec des peines allant souvent de cinq ans fermes à la prison à perpétuité.

Un cas en particulier a retenu l’attention dans la dernière année, soit celui du multirécidiviste Yves Martin, qui a reçu une peine de 14 ans en janvier 2017 pour avoir tué une famille de trois personnes de Saguenay. Cette peine devrait fixer la barre encore plus haute pour le futur.

Du progrès

Avant cela, en décembre 2015, la Cour suprême a rétabli la peine de six ans et demi de prison imposée à Tommy Lacasse, le jeune Beauceron condamné pour conduite avec les facultés affaiblies causant la mort de Nadia Pruneau et de Caroline Fortier.

« Le gouvernement conservateur a fait bouger les choses. Il y a dix ans, une sentence pour avoir tué une seule personne, c’était souvent deux ans moins un jour dans la collectivité », explique Marie-Claude Morin, porte-parole de l’organisme MADD Canada, les mères contre l’alcool au volant.

En 2008, le gouvernement fédéral a décidé d’inclure la conduite avec les facultés affaiblies causant la mort dans la catégorie des crimes graves. Les peines dans la collectivité n’existent plus et la prison ferme est obligatoire. Selon Mme Morin, des dossiers récents ont fait évoluer la jurisprudence vers des peines plus sévères.

« Ça progresse. Les juges aussi vivent en société », affirme aussi l’ex-ministre de la Justice Marc Bellemare. À Laval, lors du procès de Stanley Sarazin, qui a heurté à mort un adolescent, le juge a cité l’affaire Lacasse en 2016 pour imposer une peine de six ans et demi.

De plus, en février 2017, le chauffard guatémaltèque Pedro-Antonio Ovalle-Leon a également reçu une sentence de sept ans pour la mort de deux jeunes adultes en Beauce.

En vertu de la loi, les délinquants doivent toutefois être mis en liberté, sous surveillance, aux deux tiers de leur peine s’ils n’ont pas déjà obtenu une libération conditionnelle.

Pas encore assez sévères

Malgré la sévérité plus grande des peines, les familles de certaines victimes ne sont pas satisfaites.

« Je me suis rendue à l’Assemblée nationale et ça n’a rien changé. Pour moi, ça serait prison à vie et rien d’autre. On n’a pas eu le temps de pleurer notre fille et il est sorti », affirme Caroline Tremblay, mère de Johanny Simard, la victime du chauffard Terry Gravel, qui a écopé de six ans de prison à Saguenay.

« Aucune famille de victime ne va dire que c’est assez. On a évolué beaucoup. Deux ans, on ne verra plus ça », termine Mme Morin. La porte-parole de MADD Canada précise toutefois que le gouvernement libéral à Ottawa « ne risque pas de mettre en place des mesures plus sévères ».

PEINES RÉCENTES

Yves Martin Photo d'archives 14 ANS Janvier 2017 Victimes : Mathieu Perron, Vanessa Tremblay-Viger et leur fils Patrick

Gimi Pelletier Photo Nicolas Lachance 5 ANS Récidiviste Décembre 2017 Victime : Nika Morin

Matthew Monique Photo courtoisie

8 ANS

Mars 2015

Victime : Robert McGee

Pedro Antonio Ovalle-Leon Photo d'archives 7 ANS Février 2017 Victimes : Louis-David Fournier et Dereck Bolduc-Coulombe

Samuel Moulinneuf-Patry Photo d'archives

7 ANS

Janvier 2013

Victime : Cédric Turgeon-Fournier

Jade Morillon-Morissette Photo d'archives 6 ANS ET DEMI Décembre 2015 Victimes : Un couple qui attendait un 1er enfant

Terry Gravel Photo d'archives

6 ANS

Août 2013

Victime : Johanny Simard, 15 ans

Patrick Méthot Photo FACEBOOK 5 ANS Octobre 2015

Victime : Sylvain Royer, père de quatre enfants William Gamelin Photo courtoisie 5 ANS Janvier 2017 Victime : Marco Boisvert Anthony Dumas Photo d'archives 5 ANS Janvier 2016 Victimes : Jean-Philippe Rochette et William Bureau. Anthony Dumas peut sortir sans escorte trois jours par mois.

Michel Poulin Photo Fotolia

4 ANS

Août 2015

Conduite en état d’ébriété pour une 18e fois. Aucune victime

Marc Asselin Photo Fotolia 4 ANS Août 2016 Condamné une 13e fois pour alcool au volant. Aucune victime

Samuel Labonté Capture d'écran TVA Nouvelles

3 ANS ET DEMI

Novembre 2016

Victime : Georges Mamelonet

DES INCORRIGIBLES PEU IMPORTE LA PEINE

Réal Fortier Illustration courtoisie 10 ANS Octobre 2005 Victime : Dany Mongrain. En 2010, alors en liberté, il conduit sans permis. En 2016, il conduit encore sans permis.

Réal-Joseph Quinn Illustration Yannick Lemay

5 ANS

Février 2010

19e condamnation pour conduite en état d’ébriété.

Peine maximale prévue au Code criminel.

Aucune victime

Michel Girard Photo d'archives 4 ANS 2011 Aucune victime Janvier 2017, accusé pour une 11e et 12e fois de conduite avec les facultés affaiblies.

Yvon Gingras Illustration Yannick Lemay

6 ANS

Février 2012

Liberté conditionnelle refusée. Condamné à 24 reprises. Il est rentré ivre à la maison de transition. Sa peine expire en juin 2017.

Marcel Bergeron Capture d'écran TVA Nouvelles 3 ANS 2000 Victime : Mario Charest. En 2008, encore condamné à 18 mois de prison. En 2016, de nouveau arrêté ivre au volant pour une 9e fois.

Daniel Desjardins Photo courtoisie

15 MOIS

1 victime tuée en 1992. Décembre 2016, condamné à 18 mois pour une 7e arrestation.