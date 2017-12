La maison de François Lambert cambriolée par «un petit crotté»

La maison de François Lambert a été cambriolée le 23 novembre, et l'ex-Dragon demande l'aide du public pour trouver les voleurs.

«Il y a eu un petit crotté qui est rentré chez moi et m'a volé certains items!», a écrit l'ex-Dragon sur Facebook, mardi.

L'homme d'affaires a publié une vidéo de surveillance dans laquelle il est possible de voir et entendre l'un des suspects, qui entretient une conversation téléphonique.

«Selon ce que j’entends ils étaient 3, un chauffeur et un autre complice et selon ce que j’ai pu comprendre il y a un qui se nomme Martin et l’autre Frank», poursuit François Lambert dans sa publication Facebook.

D'après ses commentaires sous la vidéo, le vol est survenu à son domicile «en ville», et non à la campagne.

On ignore pour l'instant quels objets ont été volés.

Écoutez la vidéo ci-dessous.