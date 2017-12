L’année des rappeurs

Despacito ou Shape of You ? Pas facile de déterminer quelle chanson a le plus marqué l’année qui s’achève. Mais qu’importe votre choix, quand on jette un ultime regard sur les douze derniers mois, une évidence s’impose : c’est en 2017 que le rap a clairement établi sa domination dans l’industrie de la musique.

Ça fait plusieurs années que les rappeurs, les Américains particulièrement, fédèrent les masses et jouent du coude avec les vedettes de la pop et du rock.

Lentement mais sûrement, ce mouvement de fond, qui remonte à l’émergence des N.W.A., Public Enemy et Run DMC, à la fin des années 1980, s’est transformé en raz de marée impossible à contenir. En 2017, ce fut le triomphe.

Les chiffres sont éloquents. Pour la première fois depuis que la compagnie Nielsen compile les ventes musicales, soit depuis 1991, le hip-hop a surpassé tous les autres genres musicaux en accaparant plus de 25 % de la consommation totale de musique et plus de 30 % de l’écoute en continu.

Longtemps à la traîne, le Québec a fini par s’y mettre, si bien que les parutions d’albums n’ont jamais été aussi nombreuses.

Lamar et les autres

À l’échelle internationale, le leader incontesté de ce mouvement est Kendrick Lamar, dont l’album DAMN. a été l’un des plus acclamés toutes catégories confondues. L’artiste de Compton se veut le rappeur le plus rassembleur, celui qui rallie autant les mordus que les néophytes du rap.

Mais il n’est pas seul. Le Canadien Drake a confirmé, avec son album More Life, qu’il est maintenant une valeur sûre pendant qu’un nouveau venu, Post Malone, annonce ses couleurs. Côté vertes recrues, les turbulents Migos ont aussi fait une entrée fracassante dans les palmarès. Mais les vétérans ne sont pas prêts à céder le devant de la scène. Pendant que Kanye West fourbit ses armes, le bon vieux Jay-Z a effectué un retour remarqué. Son plus récent 4:44, acte de contrition d’un gars qui a trompé sa femme Beyoncé, lui a valu huit nominations pour la prochaine remise des Grammy.

La pop s’en tire, le rock écope

Si les vedettes pop, comme Ed Sheeran, ont su tirer avec brio leur épingle du jeu dans ce nouvel échiquier musical, force est d’admettre que le rock a écopé. Surtout auprès des jeunes, qui lui tournent le dos.

Le rock est néanmoins demeuré une force sur scène, actuellement son dernier rempart face à la montée des musiques urbaines. C’est d’ailleurs la tournée A Head Full of Dreams, de Coldplay (si on s’entend tous ensemble que le groupe britannique mérite encore son étiquette rock), qui a ramassé le pactole en 2017 avec des recettes de 523 millions de dollars. Et on peut prévoir que U2 et les Foo Fighters vont faire sonner le tiroir-caisse quand ils prendront la route au cours des prochains mois

Mais, avec le vieillissement des fans de hip-hop, le jour n’est sûrement pas loin où un rappeur les détrônera tous.

Mes coups de cœur

Des centaines, que dis-je, des milliers d’heures d’écoute plus tard, l’heure est au bilan. Premier constat : le talent demeure abondant. De nombreux jeunes artistes ont fait une première bonne impression, d’autres ont confirmé qu’ils n’étaient pas des feux de paille. Voici mes albums ou EP coups de cœur de 2017.

Melodrama, lorde

Il y a plus de bonnes idées dans Melodrama que dans tous les autres albums pop sortis en 2017. J’exagère ? À peine. À 21 ans, Lorde ne se contente pas de pondre de bonnes mélodies. Elle se révèle une as pour les épicer avec les bons ingrédients dans les moments opportuns. La suite s’annonce excitante.

Kiddo, Jessie Reyez

Ce EP a atterri dans mon lecteur comme une bombe. Cette Torontoise a de l’attitude pour quatre et une maîtrise du langage R&B et du soul hors norme. Dans la case des découvertes, c’est mon coup de cœur de 2017.

Marée haute, Émile Proulx-Cloutier

Il nous pioche dans le mou, l’ami Émile, avec ses chansons brillamment écrites et dont les partitions au piano ne font qu’en renforcer la puissance émotionnelle. Voilà un grand album qui place la barre haute pour la suite.

La science du cœur, Pierre Lapointe

Rares sont les artistes québécois qui prennent autant de risques. Audacieux, ce déchiffrage scientifique du sentiment amoureux est une réussite sur toute la ligne.

From the Fires, Greta Van Fleet

Quand on croit que le rock est en train de s’éteindre, une bande de jeunes écervelés vient souffler sur les braises. Greta Van Fleet joue la carte rétro avec brio sur ce EP qui a ravi tous les rockeurs nostalgiques.

Ce que je retiens de 2017

Les succès commerciaux : Ed Sheeran et Taylor Swift

La première moitié de 2017 a appartenu à Sheeran. Avec son album Divide et son hit Shape of You, le barde anglais a tout balayé sur son passage. Il a même rayé du livre des records de Spotify la marque du plus grand nombre de pistes écoutées d’un nouvel album le jour de sa sortie. La réponse est venue de Taylor Swift. En tenant son Reputation loin des sites d’écoute en continu, la popstar a réussi à vendre deux millions d’exemplaires en une semaine, de loin le meilleur démarrage en 2017.

Le ver d’oreille : Despacito

À mi-année, Shape of You était en avance. Mais quand votre fils de deux ans chantonne Despacito sans arrêt, aussi bien capituler. Luis Fonsi et Daddy Yankee, la couronne vous appartient.

Le retour de l’année : Kesha

En plein cœur de ses démarches judiciaires contre son ex-producteur Dr. Luke, qu’elle accusait de viols et de divers abus, on ne donnait pas cher de la carrière de Kesha. Or, surprise, la vedette pop est débarquée au mois d’août avec un nouvel album, Rainbows, franchement réussi. Un succès critique et commercial inattendu, mais hautement mérité.

Le clip : Run, des Foo Fighters

Des vieillards qui foutent le bordel dans un CHSLD pendant que Dave Grohl et sa troupe balancent leur meilleure chanson depuis des années. Il n’y avait pas d’effets visuels recherchés, mais le gros fun noir a compensé amplement.

La révélation : SZA

Cette Américaine de 27 ans qui verse dans un mélange de R&B et de soul a capté l’attention de beaucoup de monde avec son premier album, le prometteur Ctrl, répertorié dans presque tous les palmarès de fin d’année.

La déception : Eminem

J’ai songé longtemps à « récompenser » Arcade Fire pour avoir étiré inutilement son aventure disco sur Everything Now, un album qui a séparé les fans des Montréalais en deux clans : les détracteurs et les fidèles. Mais allons-y avec Eminem, qui a réussi le rare exploit de décevoir encore plus ses fans que les critiques quand il a présenté, en décembre, son boursouflé Revival, l’album au titre le moins approprié de 2017.