L’art de demeurer au stade ADO rendu à 80 ans

J’ai trouvé irrespectueux ce Richard de 80 ans qui se vantait de ne jamais payer pour une femme au restaurant parce qu’il est reconnu, selon ses dires, que tout ce quelles veulent, c’est de se faire entretenir. La mesquinerie et l’étroitesse d’esprit de certains humains tels que lui, les empêchera toujours de connaître l’amour. Trop esclaves qu’ils sont de leur argent. Je pèse mes mots pour lui répliquer tant je ne voudrais pas m’abaisser à utiliser son langage blasphématoire à propos des femmes. Il faut toujours se rappeler que des femmes il y en a de toutes les sortes, comme des hommes d’ailleurs, et que chaque personne est unique et respectable, mais que le regard que nous posons sur elles est souvent le miroir de notre personnalité.

Sir Paul-Andrew

Merci de me rassurer sur l’évaluation que j’avais moi-même faite de cet individu dont la mauvaise foi était évidente