Le congé de Price

Pendant les partys de Noël, on m’a beaucoup parlé de la décision de Claude Julien de donner congé à Carey Price samedi à Edmonton, et les gens ont bien de la difficulté à la comprendre celle-là, mais je suis d’accord avec Julien.

Le choix du gardien partant du Canadien est toujours un excellent sujet de conversation, qu’il s’agisse de Price ou d’Halak, de Théodore ou d’Hackett, de Roy ou d’Hayward, de Dryden ou de Vachon, et j’en passe. Dans le contexte où le Canadien tente présentement de se classer dans les séries éliminatoires, je comprends la réaction des gens.

Ils veulent voir le meilleur gardien du Canadien devant le filet et ils savent qu’il n’y a aucun débat à savoir qui est le gardien numéro un. Même si je veux voir Price jouer plus souvent que d’habitude, j’approuve la décision de Julien d’avoir utilisé Niemi, samedi à Edmonton, car les bonnes conditions étaient réunies et je ne crois pas que Price ait rouspété.

Signes de fatigue

Jouer à Edmonton n’est pas facile et encore moins un deuxième soir d’affilée contre une équipe explosive qui était dans une bonne séquence. On ne s’attendait certainement pas à un match de 1 à 0 et tu ne veux pas voir ton gardien numéro un se faire démolir. Ça prend moins de temps à défaire la confiance d’un gardien qu’à la rebâtir.

Excellent à Calgary vendredi dans un 12e match d’affilée, Price avait toutefois montré des signes de fatigue à Vancouver dans la victoire de 7 à 5. Le fait de gagner ces deux matchs a créé un contexte favorable à l’utilisation du deuxième gardien et c’est un sujet dont je vous ai parlé à quelques reprises dans cette chronique.

De plus à son dernier départ à Nashville, Niemi avait très bien fait et l’entraîneur espère toujours que son auxiliaire veut prouver des choses. C’était le cas et le Canadien aurait pu se faire massacrer si Niemi n’avait pas été aussi efficace.

C’était aussi plus juste envers Niemi de lui donner de l’action avant le congé des Fêtes, car un congé à Noël, ce n’est pas comme un congé au mois de novembre. Parfois, la tourtière est difficile à éliminer du système.

Je ne sais pas comment s’est prise la décision dans le cas du match à Edmonton, mais d’après moi, c’était la bonne. Price doit jouer énormément dans les prochaines semaines, dont les trois derniers matchs de l’année 2017 et il faut lui accorder un repos ici et là. Ça ne veut pas dire pour autant que tu fais cadeau du match à l’adversaire. Niemi a donné une chance au Canadien de gagner.

Entraîneur conservateur

Julien est un entraîneur défensif et conservateur. Lorsque son équipe se fait marquer un but, il préfère revenir avec un trio défensif sur le jeu suivant. Pour amorcer une période de prolongation, c’est Tomas Plekanec qu’il utilise à la mise au jeu. En utilisant Niemi, samedi, on peut dire que Julien a protégé Price d’une certaine façon et c’est correct, car il en aura grandement besoin.

Price sera frais et dispos contre les Hurricanes et je crois qu’il faut l’utiliser contre la meilleure équipe de la Ligue, le Lightning, demain. C’est un beau défi pour lui et il aura le temps de récupérer pour affronter les Panthers, samedi. Les Panthers soufflent dans le cou du Canadien.

Je ne sais pas pendant combien de temps le Canadien sera dans la course aux séries, mais ce que j’aime, c’est que dans les conditions actuelles, Price est obligé de jouer très souvent et c’est un peu nouveau pour lui.

Même si le Canadien rate son objectif, ça l’aidera dans les prochaines saisons où je m’attends à le voir jouer à la tonne. C’est ce que les Martin Brodeur, Patrick Roy et Dominik Hasek ont toujours fait.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Des vedettes qui inquiètent

Si vous m’aviez dit en début de saison que des gars comme Nicolas Deslauriers, Byron Froese et Daniel Carr afficheraient des différentiels respectifs de +10, +7 et +6 à ce temps-ci de l’année, j’aurais dit wow le Canadien connaît toute une saison. Le problème c’est que non seulement les joueurs de premier plan ne produisent pas, mais ils accordent beaucoup trop de chances de marquer. Max Pacioretty est à -11, Jonathan Drouin à -14 et Alex Galchenyuk, aussi à -14. C’est ce qui explique la position précaire dans laquelle le Canadien se retrouve présentement. Les meilleurs joueurs du Canadien doivent se lever rapidement, sinon, participer aux séries sera tout simplement une mission impossible.

Semaines importantes

Avec ce voyage en plus des trois matchs contre les Bruins de Boston en janvier, la saison du Canadien est en jeu, mais s’il est destiné à rater les séries éliminatoires, j’espère que ça se concrétisera rapidement, car il sera ainsi plus facile de préparer la prochaine saison. La pire chose est de se battre jusqu’à la toute fin et rater les séries de justesse. Je verrais bien une transaction avec les Panthers de la Floride qui ne vont pas très bien. Ils ont de bons jeunes joueurs et le directeur général Marc Bergevin connaît bien son homologue des Panthers, Dale Tallon. Le gardien Charlie Lindgren pourrait intéresser les Panthers et d’ailleurs, ils l’avaient à l’œil lorsqu’il évoluait à l’université St.Cloud State. Roberto Luongo a 38 ans et James Reimer n’a jamais réussi à s’affirmer clairement comme un gardien numéro un.

La fin à Montréal pour Fucale

Après l’acquisition d’Antti Niemi et l’assignation la semaine dernière de Zachary Fucale au Beast de Brampton dans la ligue East Coast, le Canadien semble avoir lancé la serviette dans le cas du gardien originaire de Laval qui a été un choix de 2e ronde en 2013. C’est décevant et j’aurais aimé le voir disputer au moins un match avec le Canadien, mais il a été dépassé par Charlie Lindgren dans la hiérarchie des gardiens du Canadien. À 22 ans, il est encore jeune et je crois qu’une autre organisation lui donnera une chance, mais il devra en montrer beaucoup plus. Je l’aime bien et il semble avoir une bonne tête sur les épaules, mais avec les statistiques qu’il a obtenues dans le hockey professionnel mineur, c’est difficile de trouver des arguments en sa faveur.