Le dernier refuge de la radio sans filet

La radio accompagne mon insomnie.

Comme je souhaite entendre un animateur en direct, j’écoute Sylvain Ménard qui remplace le célèbre Jacques Fabi pendant le temps des fêtes sur le réseau Cogeco.

À ce moment, nous sommes dans la portion « tribune téléphonique » de l’émission.

J’écoute surtout pour voir comment l’animateur va se dépatouiller avec ses auditeurs.

L’auditeur en ondes parle de taxes scolaires puis d’autobus électriques urbains de nouvelle génération dont l’autonomie peut atteindre 1800 kilomètres.

Le suivant souhaite parler du vol dont a été victime l’Armée du Salut de Québec, la veille de Noël.

Dans un état de grande confusion, il raconte avoir déjà travaillé pour cet organisme, puis évoque son ex et un certain Mike.

Sans détour, Ménard mentionne que malgré ses meilleurs efforts, il ne comprend rien, et l’auditeur avoue qu’il est présentement sous médication.

Ceci explique sans doute cela.

Puis, un déneigeur de métier fait une corrélation entre l’origine ethnique des gens et leur capacité à déneiger adéquatement leur entrée.

L’animateur débarque alors immédiatement.

Depuis que Jacques Fabi a été suspendu un mois pour avoir laissé aller des propos antisémites lors d’une tribune téléphonique, c’est tolérance zéro, avec raison.

L’auditeur se rétracte ensuite et vasouille une conclusion pour tenter de démontrer qu’il n’est pas raciste, comme si l’affirmation « ma femme est Italienne » pouvait lui valoir l’absolution.

Ménard met un terme à la tribune après avoir donné une seconde chance, sans succès, à l’auditeur mêlé et médicamenté.

Pour un animateur, ce genre de radio est extrêmement difficile à faire dans ces conditions.

Généralement, les tribunes téléphoniques sont orientées.

On choisit un sujet et on demande aux auditeurs de se prononcer sur ce sujet précis.

L’animateur peut alors se préparer adéquatement et évacuer les appels qui sont hors-sujet s’il le désire.

Dans le contexte d’une émission de tribune libre et où l’animateur est seul, il en va tout autrement.

Pendant une chanson ou une pause commerciale, l’animateur va brièvement discuter avec les auditeurs, voir de quoi ils veulent parler et décider s’il passera l’appel en ondes.

Cela donne donc seulement 2 ou 3 minutes à l’animateur pour juger de la pertinence des auditeurs avec qui il fera les 15, 20 ou 30 minutes de radio suivantes.

Il doit aussi espérer que les auditeurs resteront en ligne pendant tout ce temps.

Il faut VRAIMENT vouloir parler à l’animateur pour attendre son tour pendant 20 minutes.

Ce genre d’émission en solo a à peu près disparu du paysage radiophonique.

Québec a Yannick Marceau et sa tribune le Last Call entre 22 heures et minuit sur semaine à Radio X mais c’est une exception.

Cela demande que l’animateur soit au courant de tout s’il veut pouvoir parler aux auditeurs de sujets variés.

Cela nécessite aussi beaucoup de flair, pour détecter quels seront les appels « payants », que vous garderez en ondes le plus longtemps possible, et aussi un bon sens du showbizz pour interrompre rapidement un appel qui n’apporte rien aux auditeurs.

Et si vous pensiez faire 10 minutes et que vous n’en faites que 3 parce que les appels sont inintéressants, vous devez combler le vide.

Seul.

Il y a un équilibre entre l’intérêt suscité par les tribunes libres et les risques qu’elles comportent.

Quand l’appel est en ondes, tout est possible.

Mais bien faite, elle permet aux auditeurs d’apprécier du vrai travail d’animateur, sans filet.