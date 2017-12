Le français à petits pas

2. L’adverbe « pas » ne peut pas accompagner le pronom indéfini « personne ». On dit « il n’y a personne » et non « il n’y a pas personne ».

3. Rouvrir ou ré-ouvrir ? On dit rouvrir, c’est-à-dire « ouvrir de nouveau (ce qui a été fermé) » ou « reprendre son activité après une fermeture ». Ex. : Le magasin incendié a été rouvert. Mais on dit « réouverture ». Ex. : La réouverture du pont a allégé le trafic.