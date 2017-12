Le Tesla Model X est-il efficace en hors-route?

Avez-vous déjà vu quelqu’un faire du hors-route avec un Tesla Model X. Probablement pas. Et nous non plus.

Bien connu dans le domaine du véhicule électrique, Bjørn Nyland a mis à rude épreuve son Model X en l’amenant dans la nature.

Même s’il a élevé les suspensions le plus possible, il a eu des problèmes étant donné que la garde au sol est relativement basse. De plus, il admet lui-même ne pas être le conducteur le plus expérimenté en conduite hors-route.

On vous laisse constater par vous-même les dommages subis par le Model X.

