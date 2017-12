Des collègues de travail se partagent 60 millions

Enzo Scattone a fondu en larme en apprenant que ses collègues de travail et lui avaient gagné 60 M$ au tirage Loto Max à deux jours de Noël.

«J’ai pleuré. J’ai pensé à beaucoup de choses... à ma famille. Ensuite, j’ai appelé mes amis et ils pensaient tous que c’était une blague!», a raconté le gagnant, lors de la remise de l’imposant chèque au centre-ville aujourd'hui.

L’homme fait partie d’un groupe de neuf collègues, âgés de 27 à 57 ans, qui avait l’habitude de participer à différentes loteries. Les 7 hommes et 2 femmes travaillent ensemble dans le secteur de la finance.

6,7 millions chacun

Ils avaient tous misé 20 $ en Formule groupe pour le tirage Lotto Max de vendredi. Chacun d’eux a maintenant 6,7 M$ de plus dans son compte en banque.

«À cause des Fêtes et tout, c’est la première fois qu’on misait autant d’argent. On avait calculé les statistiques...», a lancé Haidar Abi Haidar à la blague.

«C’est surréel. On ne le réalise par encore», a ajouté son collègue Robert Macri.

Enzo Scattone a découvert que son groupe avait remporté le gros lot samedi matin, soit le lendemain du tirage. «J’ai vu à la télévision qu’un groupe de Montréal avait gagné, alors je suis allé voir les résultats sur internet. Je n’y croyais pas», a-t-il dit.

Julie Béland s’est pour sa part aperçue qu’elle avait manqué 13 appels des collègues sur son téléphone cellulaire. Lorsqu’elle a rejoint l’un d’eux, il lui a dit : «C’est nous autres !»

Discrets

Les membres du groupe étaient très calmes en conférence de presse cet après-midi. Ils ont préféré rester discrets sur leurs projets et leur identité pour éviter d’attirer l’attention.

«Nous sommes tous des gens très posés. On va voir comment on va gérer cela, un jour à la fois, a dit Julie Béland. Les projets qu’on avait déjà sans cet argent-là restent les mêmes, maintenant on a juste plus de possibilités de pouvoir accomplir ce qu’on avait en tête.

Néanmoins les voyages semblaient figurer en tête de liste pour certains gagnants

«Je veux aller en France», a lancé furtivement Peter Jewett, 57 ans.

Concernant le travail, il est encore trop pour dire s’ils continueront ou prendront une retraite anticipée.

«Il y a beaucoup de choses à considérer. Ça va prendre du temps avant de prendre une décision finale», a dit Robert Macri.