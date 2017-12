Les refuges pour sans-abri sont prêts à Montréal

Les services d’aide aux sans-abri de Montréal s’organisent pour permettre aux itinérants de se réchauffer, alors qu’une importante vague de froid frappera la métropole pendant au moins dix jours.

Les 200 lits de la Mission Old Brewery sont occupés tous les soirs. Une navette circule également dans les rues de Montréal de 14 h jusqu’à 4 h ou 6 h pour transporter les gens où il y a de place. S’ils désirent rester à l’extérieur, les sans-abri peuvent recevoir des couvertures ou des collations.

«Cette nuit, comme les dernières, c’était plutôt achalandé, a expliqué Émilie Fortier, directrice des services du campus Saint-Laurent pour la Mission Old Brewery, en entrevue à TVA Nouvelles. Toutes les places couchées sont prises partout à Montréal. On accueille tout le monde. Les gens peuvent attendre dans la cafétéria pendant qu’on communique avec d’autres ressources pour trouver des places.»

Mme Fortier assure qu’il existe une belle collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal.

«Les services à Montréal, que ce soit en itinérance ou les services policiers, se rencontrent pour planifier les différentes mesures face aux grands froids, a-t-elle affirmé. Et dans une période comme celle-là, on est solidaire et à l’écoute des autres. Chacun essaie de trouver des solutions.»

La Mission Old Brewery est toujours à la recherche de dons. Les manteaux, les pantalons et les bottes d’hiver sont les morceaux les plus recherchés. Ils peuvent être remis au 915 rue Clark.