Manoir sur le cap: escapade dans le Vieux-Québec

On se pose au Manoir sur le Cap pour apprécier la beauté du bâtiment d’époque et les chambres décorées avec goût. Séjour agréable en perspective.

Face au jardin du parc des Gouverneurs, dans le Vieux-Québec, le Manoir sur le Cap propose un bâtiment historique et des chambres qui le sont tout autant. La maison de 1837, dépouillée de son bois d’origine vieillot puis reconstruite en pierres, a conservé son cachet pittoresque d’autrefois. L’emplacement promet une vue exceptionnelle sur les environs, dont le belvédère de la terrasse Dufferin, le Château Frontenac ainsi que le fleuve Saint-Laurent.

Photo courtoisie

Le charme historique

La propriétaire depuis presque deux ans, Qing Chang, accueille chaleureusement ses invités. Elle suggère 14 chambres de différentes catégories, toutes avec une salle de bain privée. On aime les noms de quelques chambres comme un clin d’œil aux propriétaires qui ont marqué l’histoire du bâtiment à travers les années. Dans chaque chambre, on accède à un lit double, un grand lit ou un très grand lit et parfois au pratique deuxième lit. Les pierres, briques de même que les boiseries d’époque savamment agencées à la décoration et au mobilier antique sont magnifiques. Comme les poutres apparentes dans la chambre dans les combles d’ailleurs. Les superbes fauteuils d’époque s’harmonisent à merveille avec le décor empreint de confort et de chaleur. Beaucoup de classe !

Photo courtoisie

Photo courtoisie

On ne bénéficie malheureusement pas d’un ascenseur dans le vieil édifice alors on monte à pied les escaliers des trois étages. Dans certaines chambres, la baignoire sur pattes et le bain-tourbillon rendent l’escapade encore plus douillette et relaxante. On apprécie aussi la lumière naturelle qui entre par les grandes fenêtres, elle procure une atmosphère agréable dans la pièce.

À savoir

TARIFS

Une nuit en occupation double à partir de 90 $.

SERVICES

On nous prête un lecteur DVD qu’on installe au téléviseur de la chambre. La Suite Deluxe sur 2 étages dispose de deux lits (dont un escamotable), d’une cuisinette et d’un foyer au salon pouvant accueillir jusqu’à 4 invités.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS

On découvre les attraits touristiques de la vieille ville, le Petit Champlain et la Citadelle derrière. On glisse sur une des traînes jusqu’à 70 km/heure aux glissades de la Terrasse Dufferin, apparues pour la première fois en 1884.

COORDONNÉES

Manoir sur le Cap

9 avenue Ste-Genevieve, Québec (Québec), G1R 4A7

Téléphone : 1 866 694-1987 | manoir-sur-le-cap.com