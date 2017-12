Mark Hamill rend hommage à Carrie Fisher

Celui qui incarne Luke Skywalker a tenu à rendre hommage à sa co-vedette de Star Wars, Carrie Fisher, un an après qu’elle soit décédée.

Mark Hamill a publié un touchant message et un montage de trois photos sur Instagram, mercredi, pour souligner le funeste anniversaire de celle qui personnifiait la générale Leia Organa (anciennement princesse).

On y voit une vieille et une photo plus récente des deux acteurs ensemble ainsi qu’un dessin plutôt drôle de Fisher qui tient un chien et qui élève son majeur.

«Personne n’est jamais vraiment parti...», a-t-il écrit. Selon The Guardian, il s’agirait d’une réplique tirée de Star Wars : Les Derniers Jedi, le plus récent film de la franchise jusqu'à présent.

Carrie Fisher est décédée le 27 décembre 2016 des suites d’une crise cardiaque. Elle avait 60 ans.

Mark Hamill et elle ont partagé l’écran pour la première fois en 1977 dans le premier film de Star Wars.