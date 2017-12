Politique canadienne : méritas 2017

Voici donc venu le temps de distribuer au mérite les récompenses aux députés de la Chambre des communes. En voici donc quelques-uns qui, à mon humble avis, se sont distingués durant les 12­ derniers mois.

Méritas Progression : François-Philippe Champagne. Ce député libéral de la Mauricie est devenu ministre en début d’année. On disait du bien de lui, il a prouvé que c’était justifié. Il est le porte-parole le plus efficace parmi les ministres québécois de Justin Trudeau. Il pourrait jouer un rôle plus grand au Québec et au Cabinet.

Méritas Efficacité : Chrystia Freeland. Avec Donald Trump au sud, le mandat de la ministre des Affaires étrangères n’est pas de tout repos. Elle a montré beaucoup d’aplomb et évité les gaffes. Pendant que Justin Trudeau parade au niveau international, elle donne un certain tonus à la politique étrangère du Canada. Surtout : pas de grosses bourdes à cette fonction.

Méritas Bon positionnement : Alain Rayes. Dans son coin, à Victoriaville, on se demandait bien ce qui lui prenait d’appuyer Andrew Sheer de la Saskatchewan dans la course à la direction du Parti conservateur. Rayes a gagné son pari. Il a aidé Sheer à se hisser au sommet, puis le nouveau chef l’a désigné lieutenant québécois des conservateurs. Grosse promotion.

Méritas Révélation de l’année : Guy Caron. Seul québécois candidat à la direction du NPD, le député de Rimouski-Neigette est passé inaperçu à ce moment-là, sauf que le gagnant Jagmeet Singh, qui n’a pas de siège aux Communes, lui a offert de devenir temporairement chef parlementaire du NPD. Ses questions à Justin Trudeau ont souvent été solides, claires et mordantes. Plusieurs de ces interventions ont été retenues dans les bulletins de nouvelles : efficace.

Méritas de la Transparence : Diane Lebouthillier. La chose à la mode : la transparence ! Dans le cas de Mme Lebouthillier, c’est la transparence totale. On voit à travers elle. On voit à quel point c’est une personne bien intentionnée. Et on voit tout autant combien elle manque de force politique pour tenir tête à cette hydre qu’est l’Agence du revenu.

Méritas Succès surprise : Jagmeet Singh. Un député provincial de l’Ontario de 38 ans qui devient chef du NPD fédéral. Prouesse ! Dès son entrée dans la course, on a senti une effervescence. On dit de lui que surprendre positivement est l’histoire de sa vie. Il en aura besoin parce que son parti est mal aimé et mal positionné à ce moment-ci, au point de faire craindre le pire pour le prochain scrutin.

Méritas Organisation : Andrew Sheer. Fraîchement arrivé à la tête des conservateurs, on sent qu’il a monté une équipe d’opposition redoutable. Ils ont donné du fil à retordre à Justin Trudeau et marqué des points. Quant à lui personnellement, il demeure un inconnu souriant pour la plupart des gens.

Méritas Exister : les députés du Bloc collectivement. Impossible de décerner un honneur individuel dans le caucus du Bloc. Mais ils triment dur et se maintiennent en vie.