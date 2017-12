Ramos Reserva 2015

Prix: 14,90 $

Code SAQ: 12708516

Alcool: 14 %

Sucre: 5,4 g/l

Note: ★★

Un peu de chaleur avec ce vin portugais bourré de soleil. João Portugal Ramos excelle dans la production de petits vins offrant un excellent rapport qualité-prix. Celui-ci est élaboré à partir des variétés locales que sont le trincadeira et l’aragonez avec l’ajout de syrah, un cépage populaire dans la région. Un rouge épicé avec des notes de prune et de cerise confite. La bouche paraît généreuse, presque pulpeuse, mais conserve assez de fraîcheur pour ne pas s’écrouler. Il plaira aux amateurs de Liano et autres vins ronds, mais avec un supplément d’âme !