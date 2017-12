Ridley Scott critique Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve

Le réalisateur du premier Blade Runner, Ridley Scott, égratigne la suite réalisée par Denis Villeneuve.

En entrevue au site web Vulture, le volet culturel du New York Magazine, le cinéaste américain a déclaré que Blade Runner 2049 était « cr*ssement trop long ». (« It was f*cking way too long. F*ck me ! ») Ridley Scott a émis ce jugement immédiatement après avoir mentionné qu’il devait « faire attention » à ce qu’il allait dire.

La durée de Blade Runner 2049 atteint 2 heures 44 minutes.

À contre-courant

Les paroles de Ridley Scott détonnent des critiques extrêmement positives qu’a reçues le long métrage de science-fiction l’automne dernier. Du New York Times au Washington Post, en passant par Rolling Stone et Entertainment Weekly, la presse américaine a encensé le film de Denis Villeneuve.

Côté box-office, Blade Runner 2049 n’est toutefois pas devenu la sensation qu’espéraient les studios Warner Bros. Aux dernières nouvelles, ses recettes en Amérique du Nord se chiffraient à 91,5 millions $ US, selon IMDB. Ailleurs dans le monde, elles atteignent 166,5 millions $ US, pour une somme globale de 258 millions $ US.

Toujours en entrevue à Vulture, Ridley Scott a indiqué que « la majeure partie du scénario » de Blade Runner 2049 venait de lui, alors qu’au générique, le crédit est attribué aux auteurs Hampton Fancher et Michal Green.

Blade Runner 2049 doit sortir en DVD et en Blu-ray le 16 janvier.