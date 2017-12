Tillerson affirme que la «pression sera maintenue» sur la Corée du Nord

Le ministre américain des Affaires étrangères Rex Tillerson a affirmé mercredi que la «pression sera maintenue» sur la Corée du Nord pour obtenir sa dénucléarisation, dans une tribune publiée dans le New York Times revenant sur son année à la tête de la diplomatie américaine.

Insistant sur le rôle de la Chine qui «a appliqué certaines interdictions d’importations et sanctions, mais peut et devrait continuer à faire plus», Rex Tillerson espère que l’«isolation internationale mettra le régime (nord-coréen) sous pression pour entrer dans des négociations sérieuses visant à abandonner ses programmes nucléaires et balistiques».